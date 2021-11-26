Центробанк РФ повысил курс доллара и евро на выходные. На фоне падения цен на нефть доллар прибавил 99 копеек, а евро – больше рубля.

В экономическую ситуацию вмешался африканский штамм коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

