Москвичам рассказали, как изменились цены на черный чай

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на черный чай в пакетиках Greenfield, упаковка 25 пакетиков.

В "Пятерочке" чай стоит 74,99 рубля, ранее стоимость составляла 120 рублей. В "Перекрестке" закончилась акция, по карте клуба можно было купить за 79,9 рубля, а на этой неделе по полной цене – 129,9 рубля.

В Metro Cash&Carry стоимость самая низкая – 74,9 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.