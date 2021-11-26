Внутренний туризм в Москве восполняет пробелы в экономике сферы услуг – Собянин

В Москву едет много российских туристов. Внутренний турпоток компенсирует снижение международного туризма, заявил Сергей Собянин.

По его словам, это восполняет потери в экономике гостиничного бизнеса, общепита и сферы услуг. Мэр заметил, что некоторые отрасли из-за пандемии проседают, самая проблемная – транспорт, но там потери компенсируют из бюджета.

Собянин добавил, что в сфере ресторанного бизнеса тоже есть проблемы. Даже без ограничений люди стали меньше посещать кафе и рестораны. Однако наиболее привлекательные заведения забронированы на месяц вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

