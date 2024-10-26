Минюст РФ предложил платить алименты студентам-очникам до 23 лет

Минюст России готовит поправки в семейный кодекс, согласно которым предлагается увеличить срок выплаты алиментов. Родителей в таком случае обяжут отчислять часть своей зарплаты детям до тех пор, пока им не исполнится 23 года. Это коснется только студентов, обучающихся на очных отделениях вузов.

По мнению авторов инициативы, дети не могут одновременно получать знания и работать, поэтому нуждаются в деньгах. Также законопроект предполагает, что на алименты могут претендовать выпускники школ, если им еще не исполнилось 19 лет.

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