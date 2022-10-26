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Новости

26 октября, 16:30

Общество

Среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5% в течение года – Мишустин

Среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5% в течение года – Мишустин

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5% в течение года. Также он поручил правительству обеспечить достойную оплату врачам и медицинскому персоналу.

Мишустин напомнил, что в соответствии с майскими указами главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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