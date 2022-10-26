Среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5% в течение года – Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5% в течение года. Также он поручил правительству обеспечить достойную оплату врачам и медицинскому персоналу.

Мишустин напомнил, что в соответствии с майскими указами главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.