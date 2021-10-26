Доллар и евро обновили годовые минимумы

Доллар и евро 26 октября обновили годовые минимумы к рублю. Американец опустился до 69,31 рубля, а евро упал до 80,49 рубля.

Рубль на этой неделе заметно укрепляет позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.