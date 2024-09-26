Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 06:45

Экономика

Эксперты заявили, что москвичи стали больше покупать косметику и парфюмерию

Эксперты заявили, что москвичи стали больше покупать косметику и парфюмерию

Новости мира: в США отрицают возможность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном

Ведущие Москвы FM озвучили темы эфира 26 сентября

Листинг токенов игры Hamster Kombat стартует 26 сентября

ФАС проверит цены на молоко в России

"Деньги 24": наличные деньги могут исчезнуть уже через несколько лет

Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Москвичи стали тратить больше денег на косметику и парфюмерию, утверждают эксперты. По сравнению с прошлым годом спрос на эти товары вырос на 13%. Вместе с тем увеличился и средний чек.

Согласно исследованиям, чаще всего покупатели выбирают средства для ухода за лицом и волосами, а также декоративную косметику. По словам участников рынка, в сетях по продаже косметики доля российских брендов заметно выросла за последние пару лет. Эксперты объясняют это ростом числа местных производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАлексей Марачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика