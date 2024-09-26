Эксперты заявили, что москвичи стали больше покупать косметику и парфюмерию

Москвичи стали тратить больше денег на косметику и парфюмерию, утверждают эксперты. По сравнению с прошлым годом спрос на эти товары вырос на 13%. Вместе с тем увеличился и средний чек.

Согласно исследованиям, чаще всего покупатели выбирают средства для ухода за лицом и волосами, а также декоративную косметику. По словам участников рынка, в сетях по продаже косметики доля российских брендов заметно выросла за последние пару лет. Эксперты объясняют это ростом числа местных производителей.

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