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26 сентября, 07:15

Общество

Минфин заявил, что зарплаты чиновников не будут индексироваться в 2024 году

Минфин заявил, что зарплаты чиновников не будут индексироваться в 2024 году

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В 2024 году зарплаты российских чиновников не будут индексировать. Отмечается, что действующий закон о бюджете предполагает автоматическое повышение выплат федеральных госслужащих на 4% в год, но в пояснительной записке к проекту бюджета Минфин сообщил, что этого не произойдет.

При этом решение не распространяется на индексацию зарплат обычных бюджетников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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