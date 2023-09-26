Минфин заявил, что зарплаты чиновников не будут индексироваться в 2024 году

В 2024 году зарплаты российских чиновников не будут индексировать. Отмечается, что действующий закон о бюджете предполагает автоматическое повышение выплат федеральных госслужащих на 4% в год, но в пояснительной записке к проекту бюджета Минфин сообщил, что этого не произойдет.

При этом решение не распространяется на индексацию зарплат обычных бюджетников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.