Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир"

В Турции ищут альтернативу российской платежной системе. Разобраться вместе с Москвой в ситуации, когда банки не принимают карты "Мир", предложил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Проблемы с картами "Мир" появились также в Узбекистане, Казахстане и Вьетнаме. Почему зарубежные партнеры перестают обслуживать эти карты? В каких странах "Мир" еще работает? Какие варианты при выезде за границу предлагают? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.