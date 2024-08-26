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26 августа, 06:45

Экономика

Столичные предприятия произвели почти 800 тонн мороженого за июнь и июль 2024 года

Столичные предприятия произвели почти 800 тонн мороженого за июнь и июль 2024 года

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Почти 800 тонн мороженого произвели столичные предприятия за июнь и июль 2024 года. По оценкам экспертов, летом производство мороженого растет в 3–6 раз. По подсчетам экспертов, в России потребляют более трех килограммов мороженого в год на человека.

Самый популярный вид мороженого – белый пломбир. На него приходится 75% всех продаж. Далее по популярности идут шоколадное и фисташковое мороженое.

Как готовят мороженое в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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