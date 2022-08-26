Немецкий производитель чая и сахарозаменителей Milford ушел из России. Бизнес передал гендиректору местного подразделения Илье Баринову. Это следует из данных реестра юридических лиц. Головной офис компании выход из российского бизнеса не комментировал. В начале августа об уходе сообщили Lipton и Brooke Bond.

Дефицита чая не будет, по словам Минсельхоза. Страна полностью им обеспечена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.