Mercedes-Benz продаст завод в Подмосковье – СМИ

Компания Mercedes-Benz планирует продать свой завод в Подмосковье. Об этом сообщают некоторые СМИ. Якобы покупатель уже найден, им станет один из российских дилеров "Автодом".

По некоторым данным, сделка находится уже на финишной прямой, однако у компании есть проблемы с документами. В самом Mercedes-Benz официальные комментарии пока не дают. Уточняют только, что компания рассматривает разные варианты ведения бизнеса в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.