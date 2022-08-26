Компания H&M продлила аренду флагманского магазина в Москве на 9 месяцев – СМИ

Компания H&M продлила аренду своего флагманского магазина в Москве еще на девять месяцев. Об этом пишут СМИ.

Сомнительным в Сети называют и уход компании IKEA с российского рынка. Прощальная распродажа закончилась, магазины закрыли. Как заявили в ТАСС со ссылкой на свои источники, это будет временно и шведы могут вернуться в течение 1–2 лет. По крайней мере, в РФ продолжат работу сотни сотрудников компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.