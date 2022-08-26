Универмаг "Телеграф" открылся в московском ТЦ "Афимолл Сити"

Товары от лучших московских дизайнеров собрали в одном универмаге. В столице открыли "Телеграф" в "Афимолл Сити".

Там представлены работы 50 локальных брендов – это и одежда, и обувь, и украшения. Сколько стоит московская мода и как будут работать магазины иностранных компаний, которые под давлением санкций сменили владельцев и вывески? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.