Бренд H&M оплатил аренду торговых площадей в Москве на 9 месяцев вперед – СМИ

Компания H&M делает намеки столичным покупателям. СМИ пишут, что шведский ретейлер оплатил аренду своего флагманского магазина в Москве на девять месяцев вперед.

Кроме того, компания погасила все штрафы и пени за отсутствие коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина. По оценкам экспертов, речь идет о сумме порядка 400 миллионов рублей.

Значит ли это, что компания собирается остаться в России, пока сказать сложно. В данный момент идет распродажа остатков со складов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.