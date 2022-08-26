Москва заняла предпоследнее место среди мегаполисов по росту цен на жилье

В Москве притормозился рост цен на жилье. По этому показателю столица заняла 15 место среди российских мегаполисов.

С начала года новостройки в городах-миллионниках сильнее всего подорожали в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Например, в столице Татарстана квадратный метр поднялся в цене на 27% и стоит 179 тысяч рублей. В первую пятерку рейтинга вошли также Челябинск и Воронеж.

Рост средней цены одного квадратно метра в столице с начала года составил 5%. За него просят 321 тысячу рублей. По темпам роста столица обошла только Краснодар.

Такую ситуацию эксперты объясняют тем, что городах-лидерах рейтинга в начале года цены на недвижимость были относительно низкими, им было куда расти. А в столице и Краснодаре жилье стоило и так дорого. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



