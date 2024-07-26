Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 23:30

Экономика

Центробанк поднял ключевую ставку на два пункта

Центробанк поднял ключевую ставку на два пункта

Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых

"Деньги 24": ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18% годовых

Объем производства медицинских товаров в Москве вырос почти на 13%

Банк России поднял ключевую ставку на два процентных пункта

Специалисты начали работу по 22 офсетному контракту, подписанному в Москве

Совет директоров Центробанка рассмотрит вариант изменения ключевой ставки 26 июля

"Время новых": пастель для художников Earthberry

"Деньги 24": в РФ заключили более 600 тыс договоров по программе долгосрочных сбережений

Новости часа: Собянин назвал проекты, которые помог реализовать московский венчурный фонд

После долгой паузы ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта – до 18% годовых. По мнению регулятора, это должно привести к росту инвестиций. Это объясняется тем, что при высокой инфляции вкладывать деньги в бизнес рискованно, издержки на обслуживание долга будут высокими, а из-за роста цен денег для вложения потребуется больше.

Таким образом, если инфляцию удастся затормозить, ключевая ставка начнет снижаться, привлекательность вкладов будет падать, а инвестиций – расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕкатерина КузнеченковаКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика