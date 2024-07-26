Центробанк поднял ключевую ставку на два пункта

После долгой паузы ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта – до 18% годовых. По мнению регулятора, это должно привести к росту инвестиций. Это объясняется тем, что при высокой инфляции вкладывать деньги в бизнес рискованно, издержки на обслуживание долга будут высокими, а из-за роста цен денег для вложения потребуется больше.

Таким образом, если инфляцию удастся затормозить, ключевая ставка начнет снижаться, привлекательность вкладов будет падать, а инвестиций – расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.