Специалисты начали работу по 22 офсетному контракту, подписанному в Москве

Специалисты начали работу по 22 офсетному контракту, который был подписан в Москве. По восьми таким соглашениям инвесторы уже поставляют продукцию городу – это и лекарственные препараты, и элементы благоустройства. Благодаря офсетам на производствах города создано почти две тысячи новых рабочих мест, а в перспективе их число вырастет до семи тысяч.

Офсет – это вид кооперации между городом и инвесторами, по которому предприниматели создают новые производства, а столица гарантировано закупает часть их продукции. Общий объем закупок по таким видам соглашений достиг 413 миллиардов рублей.

В каких сферах такие контракты реализуются? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

