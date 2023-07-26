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Экономика

Правительство РФ запретило ввозить в страну рыбу из недружественных стран

Правительство РФ запретило ввозить в страну рыбу из недружественных стран

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Рыбу из недружественных стран теперь нельзя ввозить в Россию. В Минэкономразвития РФ рассказали о новом постановлении правительства: до конца 2023 года запрещен импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов.

Так власти хотят освободить полки в магазинах для отечественных производителей и помочь им нарастить производство. В ведомстве отметили, что российские компании могут полностью удовлетворить спрос покупателей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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