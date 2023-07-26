Новый лимит установят на переводы между своими счетами в разных банках в РФ

На переводы между своими счетами в разных банках установят новый лимит – 30 миллионов рублей в месяц. Законопроект приняли в Госдуме уже во втором чтении.

Речь идет об операциях через приложения, онлайн-банки и систему быстрых платежей. Ожидается, что новый закон начнет действовать через 9 месяцев после его официального опубликования, уточнили в ЦБ РФ.

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