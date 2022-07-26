Рост числа скидок зафиксировали в российских магазинах

Россия является одним из мировых лидеров по завлечению покупателей промо-акциями. На сегодняшний день, когда цены относительно стабилизировались, в магазинах вновь выросло число скидок.

Как пояснили эксперты, более 80% покупателей в настоящее время находятся в режиме экономии, и ответная реакция на любую скидку достаточно положительная, поэтому ретейлер заинтересован в том, чтобы привлекать покупателей в магазины различными акциями.

Достаточно часто, по словам специалистов, промо и скидки были в категориях бытовой химии, молочной и кондитерской продукции, а также чая и кофе. То есть там, где наблюдается большая конкуренция.

Эксперты также напомнили, что в последнее время растет число магазинов в формате дискаунтеров, где из-за политики низких цен на все промо-акций меньше чем, например, в супермаркетах, и это влияет на общую долю распространения скидок в отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.