Минстрой РФ предложил включить в платежку расходы на цифровизацию ЖКХ

Минстрой РФ предлагает включить в платежку расходы на цифровизацию ЖКХ. Тарифы на тепло и воду могут вырасти. Речь идет о тратах на установку умных счетчиков, различных интеллектуальных датчиков, а также разработку сайтов и программного обеспечения. Такая информация появилась в СМИ.

ФАС уже высказалась против изменения схемы расчетов, поскольку в некоторых регионах это может привести к росту тарифов сверх инфляции. Однако в Минстрое заверили, что на тарифную сетку изменения не повлияют, так как индексацию ежегодно утверждает правительство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.