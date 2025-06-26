26 июня, 08:00Экономика
ЦБ предложил перенести дату массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026 года
Центробанк предложил изменить дату массового внедрения цифрового рубля и отложить его до сентября 2026 года. Тогда крупнейшие банки России должны будут обеспечить возможность совершать операции с цифровым рублем.
Другие организации будут настраивать свои системы еще 2 года. Новые сроки определили после обсуждения с участниками рынка и заинтересованными ведомствами.
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