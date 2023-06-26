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Новости

26 июня, 21:00

Экономика

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим – Минпромторг

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим – Минпромторг

Новости часа: Египет объявил о возможности получения транзитной визы на 96 часов

Минпромторг заявил, что работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

В столице откроют первый магазин экс-производителей IKEA

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

"Деньги 24": в России активно развивается "детский банкинг"

Новости часа: более 7 тыс жителей Подмосковья обратились к врачу из-за укуса клещей

Работу блока промышленности и торговли в России перевели в штатный режим

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Работу блока промышленности и торговли в РФ перевели в штатный режим

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим, при этом в условиях режима КТО все предприятия работали слаженно. Об этом заявили в Минпромторге.

Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону локализован, сообщает МЧС. Площадь возгорания, по данным спасателей, около 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. По словам директора зоопарка, горит экзотариум, где живут пауки, грызуны, крыланы и другие маленькие животные. До этого сообщалось, что часть зверей эвакуировали. Никто из посетителей и сотрудников на данный момент не пострадал. Ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России и Европе, там содержаться около 5 тысяч животных. Территория зоопарка занимает 57 гектаров. Это в два с половиной раза больше московского.

Очередное чрезвычайное происшествие с электросамокатом произошло в Видном. Там парень сбил женщину, причем случилось это на пешеходном переходе. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор одной из машин, которая ехала навстречу. Судя по этим кадрам, молодой человек катался прямо по проезжей части, и в итоге наехал на девушку, переходившую дорогу. После нескольких секунд замешательства он просто поехал дальше и даже не помог пострадавшей подняться.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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