В Россию начали завозить первые партии электроники по схеме параллельного импорта. За дело взялись торговые сети "Озон" и "Связной". При этом в ФАС уже предложили включить в перечень для завоза через третьи страны как можно больше товаров.

Что именно будут импортировать таким образом, а также о том, что происходит сейчас на рынке криптовалют и почему начали падать котировки нефти расскажет экономический обозреватель Константин Цыганков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.