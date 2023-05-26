"Актуальный репортаж": спрос на линзы в России вырос в несколько раз

Минпромторг в течение двух недель внесет в перечень для параллельного импорта линзы трех зарубежных производителей. Спрос на них в России резко вырос в несколько раз.

Ранее дистрибьютор популярных Acuvue от американской компании Johnson&Johnson заявил о приостановке импорта. Цены сразу же взлетели, запасы у продавцов на маркетплейсах стали заканчиваться. Эксперты рассказали, есть ли альтернатива Acuvue на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.