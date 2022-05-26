Запасов пшеницы в мире осталось на 2,5 месяца – ООН

Запасов пшеницы в мире осталось всего на 2 с половиной месяца. Об этом предупредили в ООН.

В связи с этим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил отменить все антироссийские санкции.

Данную тему прокомментировал и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.