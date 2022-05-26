Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Ставки по кредитам должны пойти вниз.

Однако финансисты напоминают, что по той же причине ставки по банковским вкладам начнут уменьшаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

