ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

Совет директоров Банка России принял решение увеличить срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также регулятор снизил размер обязательной продажи иностранной валюты с 80 до 50% суммы экспортной выручки резидентов – участников внешнеэкономической деятельности.

