ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14 до 11%

Россияне получат возможность брать больше кредитов, эта же возможность появится у бизнеса. Центробанк 26 мая вновь понизил ключевую ставку – с 14 до 11%. Ставки по кредитам должны пойти вниз.

Однако финансисты напоминают, что по той же причине ставки по банковским вкладам начнут уменьшаться. Поместить деньги, к примеру, под 20%, что было реально еще совсем недавно, уже не получится. Снижение ставки ЦБ притормозит укрепление рубля.

По мнению экономистов, слишком сильная национальная валюта не идет на пользу экономики страны. При этом в Центробанке заявили, что сегодняшнее понижение ставки, скорее всего, не станет последним, ее уменьшение может продолжиться довольно скоро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

