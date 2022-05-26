Эксперт рассказал, грозит ли миру голод

Запасов пшеницы в мире осталось всего на два с половиной месяца. Об этом предупредили в ООН

Звучат заявления о том, что через 10 недель в мире начнется чуть ли не повальный голод. О том, насколько такие заявления реалистичны, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

