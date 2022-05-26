Рестораны McDonald’s под новым брендом могут открыться в Москве 12 июня – источник

Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня, сообщил Москве 24 источник в компании. По его данным, первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро "Пушкинская", но не уточнил, под каким названием.

Правительство РФ рассмотрит вариант годовой отсрочки страховых взносов для парфюмерно-косметической промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Очевидцы сообщили о хлопке газа в Раменском. На месте работают спасатели. В "Мособлгазе" заявили, что дом не газифицирован.

