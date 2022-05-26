ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 27 мая

Банк России установил на 27 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 62,05 рубля, что на пять рублей 74,99 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на шесть рублей 51,82 копейки – до 64,44 рубля.