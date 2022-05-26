ЦБ РФ считает текущие условия благоприятными для перевода валютной ипотеки в рубли

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала текущие условия благоприятными для перевода валютной ипотеки в рубли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вакханалией ситуацию с осквернением российских памятников за рубежом.

Прием заявок на гранты для поддержки делового и молодежного туризма в Москве начнется 6 июня, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

