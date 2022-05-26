Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми в экономике

На время адаптации экономики будет сложно и компаниям, и гражданам. Речь о ближайших кварталах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Рост ипотеки по итогам года будет на уровне 10–15% на фоне расширения госпрограммы, сообщила Набиуллина.

Продажа билетов на выставку коллекции Морозовых в Пушкинском музее начнется 2 июня. Об этом рассказала директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.