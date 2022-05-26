Клиенты Wildberries сообщили о штрафах в 100 рублей за возврат товаров

Клиенты Wildberries обратили внимание, что интернет-ретейлер ввел штраф в 100 рублей за возврат товара.

В самой компании говорят, что политика возврата не менялась, но пользователи, которые часто отказываются от забронированных вещей, должны оплачивать логистику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.