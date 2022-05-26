ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11% годовых

Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14%.

В ЦБ подчеркнули, что риски для финансовой стабильности страны снизились, что создало условия для снижения ключевой ставки.

Центробанк также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ближайшее из них состоится 10 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

