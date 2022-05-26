Ключевая ставка была снижена до 11% годовых – Центробанк России

Центробанк опустил ключевую ставку 26 мая. Теперь она составляет 11%. Ранее она была 14%. На заседании регулятор допустил дальнейшее снижение.

О том, как скоро подешевеют кредиты и как изменятся ставки по вкладам, – в эфире телеканала Москва 24.