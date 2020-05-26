Доллар поднялся выше 60 рублей

Доллар на Московской бирже 26 мая вырос и торгуется выше 60 рублей. Евро тоже укрепляется, сейчас за него дают больше 63 рублей.

Ранее иностранные валюты падали до минимальных значений с 2018 года, доллар – ниже 57 рублей, евро – ниже 60 рублей.

По какому курсу валюту можно сейчас купить в банках и мобильных приложениях? Можно ли снять эти деньги? Какие есть ограничения на операции с валютой? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.