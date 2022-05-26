Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых

Центробанк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку c 14 до 11% годовых. Об этом сообщил регулятор.

Власти Москвы увеличили льготы для инвесторов, создающих рабочие места в более короткие сроки, заявил Сергей Собянин.

Участок скоростного диаметра между улицами Грайвороновская и Шоссейная готов почти на треть. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.