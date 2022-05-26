Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11% годовых

Центробанк опустил ключевую ставку. Теперь она составляет 11% годовых. На заседании регулятор допустил дальнейшее снижение.

Как скоро подешевеют кредиты? Как изменятся ставки по вкладам? И что будет с курсами иностранных валют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.