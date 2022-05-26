В Москве выросли цены на квартиры

В Москве стало сложнее приобрети жилье. В Тверском районе за последние два года оно подорожало более чем на 50%. Об этом сообщили "Известия". Также сильно подскочила цена за квадратный метр в Ярославском и Басманном районах.

Кроме того, существенно изменились цены в районах Якиманки, Замоскворечья и Аэропорта. Меньше всего на вложении в жилье смогли заработать жители Марьина и Даниловского района. По прогнозам экспертов, цены рынка жилой недвижимости двинутся вниз уже этим летом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.