Демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео

С фасада бывшего завода Renault на Волгоградском проспекте в Москве сняли вывеску. Кроме того, убраны все логотипы французской компании. Теперь предприятие принадлежит городу.

Завод передали на баланс Москвы в рамках выхода Renault с российского рынка. Сергей Собянин сообщил, что на заводе планируется выпускать легковые автомобили "Москвич". Сначала будут делать машины с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.