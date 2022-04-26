Renault передаст долю в московском предприятии правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили, сообщил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, московская площадка продолжит работать. Выпускать будут, возможно, машины "Автоваза". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.