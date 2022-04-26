В клиентской службе Zara опровергли информацию об открытии магазинов в РФ. Там объяснили ее техническим сбоем и попросили следить за официальными обновлениями.

Ранее сообщение о том, что точки вновь заработают в РФ, появились на официальном сайте компании. Там было сказано, что отправиться на весенний шопинг можно будет уже 1 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.