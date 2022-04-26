Zara опровергла сообщения об открытии магазинов в РФ 1 мая. Об этом сообщили в службе поддержки компании.

ФАС выступает за создание единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя.

Минюст США поддержит проект об использовании блокированных активов России в помощь Украине.