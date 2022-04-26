Компания OBI заявила об открытии своих магазинов в России

В России в ближайшее время возобновят работу магазины OBI. В компании пообещали открыть все точки до конца майских праздников.

27 апреля возобновит свою работу магазин на Ходынском поле. Остальные будут открывать поэтапно. 1 мая к привычному режиму работы должны вернуться гипермаркеты в столице и Санкт-Петербурге, а затем – в регионах. Как ожидается, до 11 мая свою деятельность возобновят все 27 магазинов.

Почти одновременно об открытии своих магазинов объявила и Zara. Отправиться на весенний шопинг туда можно будет 1 мая. О том, что точки вновь заработают в России, говорится на сайте компании.

Однако официальных заявлений от торговой сети Inditex пока не было. Ранее управляющий сообщал, что корпорация хочет вернуться на российский рынок, как только условия будут благоприятными. Он подчеркнул, что в компании продолжают следить за ситуацией на Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.