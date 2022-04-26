Крупнейшие российские импортеры алкоголя начали снижать цены на фоне укрепления рубля

Крупнейшие российские импортеры алкоголя снижают цены на фоне укрепления рубля. Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года.

При этом эксперты говорят, что объемы отечественного вина уже заполнили рынок более чем наполовину.

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