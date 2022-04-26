Минстрой сообщил о снижении ставки льготной ипотеки в ближайшие дни

Льготную ипотеку под 9% можно будет взять уже совсем скоро. О снижении ставки в ближайшие дни сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. Деньги предназначены на покупку жилья на этапе строительства во всех регионах России.

Программу льготной ипотеки под 7% запустили два года назад. Но в начале этого месяца процент подняли до 12 из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Также увеличили предельную сумму кредита. Для Москвы и Московской области – 12 миллионов рублей.

Ставку решили снизить после предложения президента России. Владимир Путин считает также, что программу, которая заканчивается 1 июня, нужно продлить до конца года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.