Концерн Valio планирует продать производство и уйти с российского рынка

Финская компания Valio, которая производит молочные продукты, продает российское производство компании "Велком". Об этом говорится на сайте концерна.

Речь о бренде Viola, под ним производят сыр. Переходный период займет, по оценкам экспертов, примерно год. Затем "Велком" сможет заняться и другими товарами с маркой финского концерна.

Уйти с российского рынка компания решила еще в начале марта. После закрытия сделки она полностью прекратит деятельность в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.